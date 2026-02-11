Přesně čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině, tedy v úterý 24. února, chce její prezident Volodymyr Zelenskyj oznámit vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě s Ruskem. Alespoň to tvrdí list Financial Times s odvoláním na své zdroje, i když některé ukrajinské weby takový krok vylučují. Na jarní volby tlačí američtí vyjednavači, kteří jejich konáním podmiňují podporu válčícího Kyjeva.
Zelenskyy plans spring elections alongside referendum on peace deal after US push https://t.co/Jpyy8s131K— Financial Times (@FT) February 11, 2026
Co se dočtete dál
- Kdo by v prezidentské volbě kandidoval proti Zelenskému?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.