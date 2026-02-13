Umělá inteligence umí pracovat se zvukem lépe než s texty. Chatboti, jako je ChatGPT nebo Gemini, rádi halucinují, vymýšlejí si nesmyslné informace a trvají na jejich pravdivosti.
Proti tomu stojí systémy, jako je Suno AI či Udio, které zvládnou vytvořit skladbu libovolného žánru během několika minut. Umělá inteligence už obsadila i čelná místa žebříčků popularity.
Posluchačům nabízí AI hudbu na přání, youtuberům lepší hudební podkres bez licenčních poplatků a pomáhá i skutečným muzikantům. Jinde ale peníze bere a přispívá k podvodům.
Co se dočtete dál
- Jak snadné je s pomocí AI obsadit hudební žebříčky.
- Kolik stojí provoz plně automatizovaného českého AI rádia.
- Jak fungují podvody s umělou hudbou a jak se jim firmy brání.
