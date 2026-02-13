Kritika opozice, že vláda si ve středu ve sněmovně schválila nezákonně vysoký rozpočtový schodek, nechápe, s jakou přesností bylo ve skutečnosti jeho zvýšení navrženo. Tak, aby byl zákon dodržen – ovšem až po nutném započítání obou Einsteinových zákonů relativity. A dva zákony jsou víc než jeden…
V prvním čtení většina poslanců zafixovala celkovou velikost sekery rozpočtu, kterou budou muset zaplatit naše děti. Plus úroky. Vláda tvrdí, že nový schodek 310 miliard neporušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. A to i přesto, že teď bude schodek ještě o 24 miliard vyšší než 286miliardový schodek navrhovaný předchozí vládou – a ten byl přitom úplně nejvyšší, jaký zákon dovoluje. Vláda tvrdí, že zákon neplatí pro později projednávané rozpočty, a tak prý platí, že na rozdíl od minulé vlády ona pravidla dodržuje.
Kritici vlády se zase pokoušejí tvrdit, že zákony platí pořád. Tím ale ukazují, že nepochopili, co vláda přesně myslela tím odkazem na schvalování rozpočtu v mimořádném čase a s jakou přesností započetla efekt Einsteinovy dilatace času do výpočtu nového, údajně zcela legálního schodku. Tento text precizní vládní výpočet odhaluje a odpovídá na otázku, proč v moderním chápání vesmíru platí, že 310 = 286.
Co se dočtete dál
- Jaký je výpočet maximálního schodku vzhledem k letnímu času?
- Obstojí argumentace vlády, že zákon o rozpočtové odpovědnosti neplatí?
- Jaký bude dopad rostoucího schodku a úroků na budoucí generace.
