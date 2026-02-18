Státní distributor paliv Čepro loni zaznamenal neauditovaný provozní zisk před zdaněním více než 2,79 miliardy korun. Meziročně si tak polepšil přibližně o deset procent. Tržby podniku činily téměř 78,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst více než o 1,5 miliardy korun. V úterý o tom informovalo Čepro. Podle podniku jde o dosud nejlepší hospodářské výsledky v historii firmy.
„Rok 2025 potvrdil, že naše strategie zaměřená na dlouhodobě udržitelný zisk a stabilní rozvoj má smysl. Dále jsme posílili naši finanční kondici. Těchto výsledků jsme dosáhli díky příznivým tržním podmínkám, disciplinovanému řízení firmy a důrazu na budoucnost,“ řekl k výsledkům generální ředitel Čepra Jan Duspěva.
K růstu hospodářských výsledků podle firmy přispěl zejména další rozvoj maloobchodní části společnosti. Prodeje pohonných hmot meziročně vzrostly přibližně o desetinu, což podle Čepra potvrzuje úspěšnou integraci značky Robin Oil. Tu Čepro koupilo předloni od podnikatele Jiřího Zoubka. Výslednou cenu s odkazem na závazek o mlčenlivosti podnik neuvedl. Její návratnost loni očekával zhruba za 8,5 roku.
„Naším cílem není krátkodobý zisk, ale dlouhodobá stabilita a schopnost reagovat na budoucí výzvy v energetice. Proto průběžně investujeme do modernizace infrastruktury, digitalizace a zvyšování provozní efektivity,“ dodal Duspěva.
V letošním roce plánuje podnik zahájit postupný rebranding čerpacích stanic Robin Oil na značku EuroOil. Cílem je také pokračovat v digitalizaci služeb pro zákazníky a dokončit výstavbu šesti nových skladovacích nádrží v Hněvicích, které mají posílit bezpečnost a kapacitu státních hmotných rezerv.
Čepro je jedním z největších průmyslových podniků v ČR. Provozuje síť 1200 kilometrů produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 milionu metrů krychlových. Společnosti náleží 210 čerpacích stanic firmy EuroOil a dalších 75 stanic pod značkou Robin Oil. Síť je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR.
