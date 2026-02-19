Washington byl ve čtvrtek 19. února svědkem nevšední události. Prezident USA Donald J. Trump sezval do Institutu míru Donalda J. Trumpa – ano, taková budova od loňska existuje! – své globální politické nohsledy. A představitele těch zemí planety, kteří chtějí být z pragmatických důvodů raději při tom. V americké metropoli se poprvé sešla Rada míru (Board of Peace). Organizace založená, doživotně vedená i absolutisticky řízená Donaldem J. Trumpem.
“I think we have to smile”— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 19, 2026
Trump’s “Board of Peace” meets in D.C. for the first time, with no leaders from EU countries attending except Viktor Orbán, the corrupt, autocratic leader of Hungary, who is expected to lose power in April. pic.twitter.com/WjuYkrVXBV
Co se dočtete dál
- Co se odehrálo v Institutu Donalda J. Trumpa.
- Jak se zachovaly členské státy EU.
