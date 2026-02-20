Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů v roce 2025 stoupl o 157 miliard korun na 836 miliard korun. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek poskytla Asociace pro kapitálový trh. Loni objem stoupl o více než polovinu na 680 miliard korun. Většina z těchto fondů podle expertů cílí na vyšší zhodnocení než klasické podílové fondy, obvykle mezi osmi až 12 procenty ročně.
Růst majetku ve fondech kvalifikovaných investorů následuje trend většího zájmu o investování do klasických otevřených podílových fondů nebo burzovně obchodovaných fondů, tzv. ETF, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. Důvodem je nízká inflace a s tím spojená neatraktivita úročených vkladů v bankách. Velký boom nyní podle něj zažívají různé realitní fondy kvalifikovaných investorů.
Nárůst majetku ve fondech kvalifikovaných investorů ukazuje, že zámožné domácnosti mají nejen dostatek peněz, ale i ochotu nechat peníze pracovat dlouhodobě, často bez možnosti okamžitého výběru, řekl analytik OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. U fondů investujících do private equity a nemovitostí by se investoři měli více než na historické výnosy zaměřit na proces oceňování. „Tzv. znalecké posudky, které uměle navyšují hodnotu aktiv i na dvojnásobek reálné ceny, patří do soudních síní, nikoli do kvalitního portfolia,“ podotkl.
