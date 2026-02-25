Důvěra v českou ekonomiku se letos v únoru meziměsíčně zvýšila o 0,9 bodu na hodnotu 101,1. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Za růstem bylo navýšení důvěry mezi podnikateli. U spotřebitelů naopak klesla a aktuálně je nejnižší za poslední čtyři měsíce. Ve srovnání s loňským únorem souhrnná důvěra stoupla o 3,3 bodu. Vyšší je meziročně u podnikatelů i spotřebitelů.
Celkový indikátor důvěry v hospodářství země v únoru meziměsíčně stoupl po třech měsících poklesu či stagnace. Mezi spotřebiteli se důvěra už tři měsíce v řadě snižuje. U podnikatelů poslední dva měsíce roste.
V únoru se důvěra v ekonomiku mezi podnikateli zvýšila oproti lednu o 1,2 bodu na hodnotu 99,8. „Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.
Nárůst mezi podnikateli podpořila hlavně rostoucí důvěra v průmyslu a stavebnictví. V průmyslu stoupla meziměsíčně o 5,5 bodu na 97,5 a ve stavebnictví o 4,1 bodu na 116,1. V obchodě podnikatelská důvěra stagnovala na hodnotě 96,8 bodu a ve vybraných službách poklesla o 3,3 bodu na 100,9.
U spotřebitelů důvěra v hospodářství mírně poklesla o 0,6 bodu na hodnotu 107,6. „Za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících 12 měsících,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Mírně se však snížil podíl spotřebitelů očekávajících v příštích 12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Klesl i podíl lidí, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci jako horší než v předchozích 12 měsících. Oproti lednu ale poklesl podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace. Počet lidí, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy, se meziměsíčně téměř nezměnil.
Únorové zlepšení důvěry v českou ekonomiku naznačuje, že letos bude pokračovat hospodářský růst podobným tempem jako v minulém roce. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Uvítali zejména zlepšení nálad v průmyslu, které podle nich souvisí s posílením zahraniční poptávky.
