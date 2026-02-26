Lidé v Česku loni v hazardních hrách poprvé vsadili více než bilion korun. Objem vkladů dosáhl 1,07 bilionu korun, proti roku 2024 vzrostl o 8,8 procenta. Sázky rostly ve všech rozšířených typech hazardních her s výjimkou kurzového sázení. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 9,2 procenta na jeden bilion korun. Provozovatelé hazardních her odvedli na dani z hazardu 22,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů finanční správy o hazardní dani.
Dominantní podíl na sázkách měly stejně jako v minulých letech technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich loni vsadili 843,3 miliardy korun, meziročně o 8,8 procenta víc. Provozovatelé technických her vyplatili na výhrách 805,9 miliardy korun.
Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 138,5 miliardy korun. Po dvou letech desetiprocentního růstu vkladů se objem kurzových sázek loni meziročně snížil o 4,6 procenta.
Největší nárůst sázek zaznamenaly živé hry, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Lidé do nich vložili 62,6 miliardy korun, o dvě třetiny víc než v roce 2024. Výhry dosáhly 57,8 miliardy korun. V loteriích, jako jsou například Sportka nebo stírací losy, lidé loni vsadili 27 miliard korun, o sedm procent víc než předloni. Objem výher vzrostl o šest procent na 15,2 miliardy korun.
