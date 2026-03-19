Minoritní akcionář zbrojařské a strojírenské skupiny CSG Petr Kratochvíl vyzval skupinu k odkupu svého podílu, údajně téměř za 35 miliard korun. Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Na podíl má Kratochvíl takzvanou put opci, takže CSG má jeho podíl odkoupit za tržní cenu. Hodnotu podílu ale skupina rozporuje.
Kratochvíl chce skupině odprodat desetiprocentní podíl v klíčové části CSG, firmě CSG Land Systems, která sdružuje výrobce těžké vojenské techniky a munice v Česku. Podíl vlastní Kratochvíl prostřednictvím své firmy Terzo Company. „Vzhledem k tomu, že tato informace je již veřejně známá, mohu potvrdit, že jsem právo z put opce uplatnil 20. ledna,“ řekl Kratochvíl Seznam Zprávám.
Další informace nechtěl vzhledem k povinnosti mlčenlivosti uvést. „Mohu jen potvrdit, že v důsledku kritických neshod s majoritním akcionářem a narušení důvěry plánuji omezit své působení ve skupině CSG. V této souvislosti jsem učinil odpovídající kroky,“ uvedl.
Seznam Zprávy píší, že podle nejmenovaného zdroje z CSG předložil Kratochvíl několik dní po vstupu skupiny na burzu znalecký posudek, který ocenil jeho podíl v CSG Land Systems skoro na 35 miliard korun, tedy přibližně 1,4 miliardy eur. CSG může podat protinávrh s vlastním oceněním, v případě výrazného rozporu pak rozhodne nezávislé ocenění.
„Přestože je skupina CSG vázána povinností mlčenlivosti, považujeme v návaznosti na informace dostupné z veřejných zdrojů za nezbytné upozornit, že dotčený minoritní akcionář si přibližně před rokem nechal zpracovat znalecký posudek ke stejnému podílu, který stanovil jeho hodnotu na úrovni přibližně desetinásobně nižší. Takto významný a zásadní rozdíl přirozeně vyvolává otázky ohledně relevance a důvodnosti částky,“ reagoval mluvčí CSG Andrej Čírtek. „Skupina CSG uvádí, že jí není známo, že by v případě jakéhokoli minoritního akcionáře byla kupní cena za odkupovaný minoritní podíl finálně a závazně stanovena, a to v jakékoliv výši. Informace o jakési pro skupinu CSG závazné nabídce minoritního akcionáře na odkup podílu za více než 34 mld. Kč je tedy zcela zavádějící a jako taková není s ohledem na pravidla o zveřejňování informací veřejně obchodovaných společností relevantní.“
„V obecné rovině lze uvést, že práva minoritních akcionářů mohou za určitých okolností zahrnovat i možnost jednostranného uplatnění práva na odkup jejich podílu za dohodnutých podmínek a na základě smluvně dojednaného procesu, typicky v případě jejich rozhodnutí ukončit účast v dotčené dceřiné společnosti. Takové případy se řídí příslušnými smluvními ujednáními a standardně k odkupu dochází za cenu odpovídající tržní hodnotě podílu, která je určována na základě nezávislého znaleckého posudku, případně několika posudků. Tento proces, označovaný jako uplatnění put opce, je v praxi zcela běžný a dle příslušných smluv uzavřených s minoritními akcionáři je zahájen doručením oznámení o uplatnění put opce a zejména příslušného znaleckého posudku ze strany dotčeného minoritního akcionáře v závislosti na detailech konkrétního smluvního ujednání (s případnými odchylkami dle konkrétního smluvního ujednání),“ doplnil Čírtek.
Skupina CSG (Czechoslovak Group) vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun).
Kratochvíl vlastní desetinu české CSG Land Systems a také zhruba devět procent slovenské MSM Group, které dohromady tvoří divizi CSG Defence. Ta se podle Seznam Zpráv v prvních třech čtvrtletích roku 2025 podílela na tržbách celé skupiny ze tří čtvrtin. Jedná se tak o klíčovou část CSG. O odkup svého podílu v MSM Group zatím Kratochvíl podle serveru nežádal.
Do zprávy ČTK jsme doplnili rozšířené vyjádření mluvčího CSG Andreje Čírtka.
