Neobvyklý průběh má konkurz dříve jednoho z největších výrobců osvětlení ve střední Evropě, firmy Teslamp Holešovice. Podnik zkrachoval před 24 lety, ale jeho konkurzní řízení stále není u konce. Brání tomu žaloba o to, kdo za krach může. Podle konkurzního správce Pavla Klána je viníkem Česká spořitelna, která si měla z firmy vytáhnout peníze, jež půjčila jejím privatizátorům. A spořitelnu tak zažaloval o 3,7 miliardy korun.
Obvodní soud pro Prahu 7 ale jeho žalobu minulý čtvrtek smetl s tím, že vůbec neprokázal vznik a případnou výši škody. A upozornil, že ten, kdo zaplatí – zřejmě výrazně přes sto milionů korun –, bude naopak Klán. A to právníkům České spořitelny na úhradu jejich nákladů. Má se tak stát na úkor věřitelů, kteří už čtvrt století čekají aspoň na část výtěžku ze zpeněžení majetku.
Soudce Pavel Punčochář se proto v odůvodnění rozsudku podivil. „Musím vyjádřit překvapení nad tím, že si za situace, kdy nemá ani prokázanou výši škody, dovolí tolik mrhat prostředky konkurzní podstaty,“ uvedl na adresu jak Klána, tak jeho právního zástupce Tomáše Ference.
