Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině zadržené, které podezírají z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. V tiskové zprávě o tom v úterý informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Pro dva obviněné zadržené v Česku navrhl žalobce vazbu. Poslední podezřelý byl zadržen na Slovensku.
Vazbu následně potvrdil Okresní soud v Pardubicích. Soudce shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové. Policie to uvedla na síti X. Před soudem stanuli podle zpravodaje ČTK muž a žena. Na vyjádření soudce ČTK čeká.
Oba obvinění, kteří stanuli před pardubickým soudem, byli vzati do vazby. Naše práce tím nekončí, nicméně v tuto chvíli považujeme za důležité zopakovat informaci z odpoledne: Nemáme žádné indicie o tom, že by veřejnosti hrozilo jakékoli další nebezpečí. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 24, 2026
Policie přivezla k soudu oba obviněné před 17:00. Před budovou soudu se sešlo podle zpravodaje ČTK i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, seděli potichu na zemi a sledovali dění. Na oba obviněné dohlížela policejní eskorta se zbraněmi. Obviněný muž při odvádění policisty k soudu vykřikl anglické "Free Palestine!" (Svobodná Palestina).
"Oba obvinění, kteří stanuli před pardubickým soudem, byli vzati do vazby. Naše práce tím nekončí, nicméně v tuto chvíli považujeme za důležité zopakovat informaci z odpoledne: Nemáme žádné indicie o tom, že by veřejnosti hrozilo jakékoli další nebezpečí," uvedla policie.
O zadržení tří lidí informovala policie na síti X. "Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území. U zadržených na našem území bude probíhat vazební řízení, intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska," uvedla policie. Slovenské policejní prezidium na dotaz ČTK uvedlo, že nyní se ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání podezřelého do ČR.
"Proti zadrženým osobám bylo policejním orgánem Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě zahájeno trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a trestný čin účasti na teroristické skupině. Na obviněné osoby na území České republiky byl dnešního dne státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán návrh na vzetí do vazby," uvedl na webu pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Policie uvedla, že na dopadení dalších podezřelých spolupracuje se svými zahraničními partnery. "Policie v současné době intenzivně pátrá po pachatelích a v některých případech je úspěšná," řekl poslancům ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podrobnosti nesdělil.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie dříve uvedla, že věc prověřuje pro podezření na teroristický útok a pracuje se čtyřmi verzemi, tento stav podle Metnara trvá.
Ministr také trval a tom, že zabezpečení budov nebylo dobré, bylo podle něho spíše žalostné. Odvolal se na vyjádření policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů, kteří byli na místě.
Opatření o Velikonocích
Policie v Česku přijme s ohledem na požár v Pardubicích a na situaci na Blízkém východě kvůli Velikonocům a dalším svátkům bezpečnostní opatření. Týkat se budou ochrany například kulturních, sportovních a společenských akcí, dopravních uzlů a mezinárodního letiště, součástí budou i silniční kontroly a pátrací činnost. Ve sněmovně to v úterý řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Na místech s vysokým počtem lidí budou podle něj i hlídky v balistické ochraně a se samopaly.
Velikonoční pondělí letos připadá na 6. dubna, svátek je i na Velký pátek 3. dubna, v květnu jsou pak dva svátky rovněž v pátek 1. a 8. května.
V Česku nyní platí druhý stupeň hrozby nebezpečí terorismu ze čtyř, což znamená mírné ohrožení. Nezvýšil se ani po požáru pardubické haly.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. V úterním prohlášení, které zaslala ČTK a zveřejnila na webu, vyhrožuje společnosti LLP Holding, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou firmou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Firma to s ohledem na policejní vyšetřování nekomentovala. Vazby na Elbit Systems ale už dříve odmítla, spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
