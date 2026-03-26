Evropská unie stále nemá jednotný systém evidence týrání domácích zvířat. Přesto dostupná data z výzkumů, policie i veterinárních institucí ukazují znepokojivý trend: stále více Evropanů se setkává s případy násilí na zvířatech a tlak na přísnější regulaci roste. Nová legislativa, kterou EU připravuje, má poprvé sjednotit pravidla pro chov, obchod i ochranu psů a koček.
Statistiky neumějí zachytit problém
Systematická evidence případů týrání domácích zvířat je v Evropské unii stále problém. Statistiky vznikají na národní úrovni a jednotlivé státy je vedou odlišně – někde jsou evidovány jako samostatný trestný čin, jinde spadají do širší kategorie porušení zákona na ochranu zvířat. Srovnání mezi zeměmi je proto obtížné a celkový evropský obraz zůstává neúplný.
Dalším problémem je vysoký podíl případů, které se do oficiálních statistik vůbec nedostanou. Týrání zvířat často probíhá v soukromí domácností nebo v nelegálních chovech a bývá odhaleno až při náhodných kontrolách nebo na základě podnětů sousedů. Podle dat RSPCA, tedy Královské společnosti pro prevenci krutosti ke zvířatům (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), se s týráním zvířat v posledním roce setkala téměř polovina Evropanů, což naznačuje, že skutečný rozsah problému je pravděpodobně výrazně vyšší, než ukazují policejní či veterinární statistiky.
Domácí zvířata jako velký byznys
Domácí zvířata jsou dnes běžnou součástí evropských domácností. Podle dostupných údajů Evropské komise a její sekce Food Safety, která se mimo jiné zabývá statistikami chovu a prodeje domácích zvířat, má alespoň jedno zvíře přibližně 44 procent domácností v Evropské unii, přičemž nejčastěji jde o psy a kočky. Spolu s rostoucí oblibou domácích mazlíčků se zároveň rozšiřuje i celý sektor jejich chovu, prodeje a souvisejících služeb.
Trh spojený s chovem a obchodem se psy a kočkami se v EU aktuálně odhaduje na více než miliardu eur ročně. Vedle samotného prodeje zvířat zahrnuje také veterinární péči, krmiva, chovatelské služby nebo specializované produkty pro domácí mazlíčky.
Rostoucí ekonomický význam tohoto odvětví zároveň přináší nové regulatorní výzvy – zejména v oblasti kontroly chovů a přeshraničního obchodu se zvířaty.
Domácí zvířata v evropských domácnostech
Jedním z největších problémů spojených s ochranou domácích zvířat v Evropě je nelegální obchod se štěňaty a koťaty. Vysoká poptávka po mladých zvířatech vytváří rozsáhlý trh, jehož část funguje mimo oficiální kontrolu. Prodej se navíc ve velké míře přesunul na internet, kde je dohled nad původem zvířat ještě obtížnější.
Podle odhadů se v Evropské unii každoročně prodají miliony psů, přitom část z nich pochází z nelegálních chovů, kde zvířata často vyrůstají v nevyhovujících hygienických a chovatelských podmínkách. Velikost trhu tak vytváří prostředí, ve kterém se nelegální chovy mohou relativně snadno skrývat a operovat přes hranice jednotlivých států.
Nejrožšířenější domácí zvířata v Evropské unii
Pokud jde o domácí zvířata, právě psi a kočky tvoří největší část případů týrání evidovaných v evropských státech. Je to dáno především jejich rozšířením – jde o nejčastější domácí mazlíčky v evropských domácnostech.
Zároveň se objevují i v dalších citlivých oblastech, například ve vědeckém výzkumu, kde jsou využíváni v experimentálních studiích. I když jejich podíl na celkovém počtu laboratorních zvířat představuje jen malou část, právě u psů a koček vyvolává jejich využívání největší společenskou pozornost, protože jde o zvířata, která lidé běžně chovají doma.
Psi a kočky používané ve výzkumu v EU
Na rostoucí problémy reaguje i Evropská unie, která připravuje první společnou legislativu zaměřenou výhradně na ochranu psů a koček. Návrh, který představila Evropská komise už na konci roku 2023, má vytvořit základní rámec pro chov, prodej a přepravu těchto zvířat v celé EU. Následně v červnu 2025 Evropský parlament schválil svou pozici k tomuto návrhu, a později v listopadu 2025 byla dosažena provizorní dohoda mezi Parlamentem a Radou EU o podobě nových pravidel.
Součástí návrhu je například povinná identifikace psů a koček prostřednictvím mikročipů a jejich registrace v národních databázích, které by měly být vzájemně propojené. Regulace se má nově zaměřit také na internetové platformy, kde dnes probíhá značná část prodeje domácích zvířat. Prodejci by například museli uvádět identifikační číslo zvířete, aby bylo možné dohledat jeho původ.
Nová pravidla se mají týkat také chovatelských zařízení a přeshraniční přepravy zvířat. Cílem je omezit nelegální obchod, který často využívá rozdílných pravidel v jednotlivých zemích, a posílit dohled nad tím, v jakých podmínkách jsou zvířata chována.
Legislativní návrh nyní projednávají členské státy a Evropský parlament. Pokud bude schválen, půjde o první celoevropský rámec, který by měl sjednotit základní standardy pro ochranu psů a koček napříč Unií. Právě absence jednotných pravidel i společných statistik je totiž jedním z hlavních důvodů, proč zůstává skutečný rozsah týrání domácích zvířat v Evropě obtížně měřitelný.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.
