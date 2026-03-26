Nabízí to například psí školka Happy Dog na okraji pražských Štěrbohol, která se před osmnácti lety stala prvním zařízením svého druhu v Česku. Nachází se jen pár set metrů od Štěrboholské spojky a zároveň stranou od obytných domů, takže tu nikomu nevadí psí štěkot a výběhy, kde se přes den prohání i desítky zvířat. Majitelé je sem mohou vozit každý den od sedmi hodin ráno a hlídání je pro ně zajištěno téměř do sedmé večerní.
„Psí školky teď obecně zažívají rozmach,“ říká provozovatelka podniku Daniela Murová. Vděčí za to především covidové době, kdy si mnoho lidí pořizovalo psy jako společníky do domácnosti, kde kvůli pandemii trávili většinu času na home office. Když je pak ale zaměstnavatelé začali lákat nebo nutit zpátky do kanceláře, museli majitelé psů najít způsob, jak se o zvířata během dne postarat. Psí školka se tak pro mnohé z nich stala dobrým řešením. „Dnes často lidé pracují částečně z kanceláře a částečně z domova. Takže některé dny jsou se psem doma, a když musejí jít do práce, dovezou ho k nám,“ pokračuje Murová.
Učit v jednom tréninku „sedni“ i „lehni“ je, jako kdyby vás v jedné hodině učili češtinu i matematiku
V areálu je budova s recepcí, vnitřní hernou a prostory s kotci psího hotelu, venku pak několik oplocených výběhů. Z některých z nich nás hlasitě vítají psi, kteří v nich pobíhají odděleně. „Dominantní kluky je dobré držet zvlášť, aby nedocházelo ke konfliktům. Na chvíli jim tam pustíme fenku, aby měli společnost, hážeme jim tam míčky a snažíme se je zabavit,“ vysvětluje provozovatelka.
Agresivního psa nebo hárající fenu si školka vyhrazuje právo nepřijmout. „Někdy se ale stane, že fena začne hárat zrovna v době, když jsou majitelé v zahraničí a fenka je u nás v hotelu. Takové situace řešíme operativně. To stejné platí i u agresivních psů,“ pokračuje Murová. Většinou se ale podle jejích slov nejedná o agresi jako takovou, spíš zvířeti chybí výchova, a v takovém případě se personál snaží situaci vysvětlit majitelům psa.
Koupel, masáž i oslava narozenin
Důležitou prioritou psí školky je socializace. Když to povaha zvířat dovolí, hrají si co nejvíc společně, zvykají si na ostatní psy i kontakt s lidmi, kteří se o ně starají. „Pejsky mazlíme, vymýšlíme pro ně hry a zábavu. Snažíme se je co nejvíc vyblbnout a unavit,“ dodává Murová.
Na hlavní pracovní poměr tu pracují dva lidé a pomáhají jim brigádníci. Kromě školky je v areálu i takzvaný psí hotel, který nabízí přenocování a hlídání psů během vícedenních pobytů. „Je tady o ně postaráno, celý den jsou s jinými pejsky a večer jsou tak unavení, že po večeři padnou a spí až do rána. Na tesknění po páníčkovi nemají čas,“ popisuje Murová. Hotel je nejvíc vytížený v letních měsících, kdy majitelům pomáhá vykrýt čas dovolených. Právě přes tuto službu pak mnozí objeví i nabídku denní školky, a když to nemají daleko, začnou ji občas využívat.
Stejně jako u školky pro děti, i tady hraje svou roli vzdálenost od místa bydliště, protože v ranní ani odpolední špičce není pro nikoho praktické vozit psa autem přes celé město. I proto psích školek postupně přibývá a každá z nich pokrývá poptávku určité lokality.
Každá také může nabízet různé mimořádné služby. V té štěrboholské si například klienti mohou pro své psy objednat koupání, stříhání, speciální individuální výcvik, ale také oslavu narozenin včetně dortu a dárečků. O Vánocích dostávají návštěvníci školky a hotelu psí cukroví a také se účastní speciálního focení s vánoční tematikou. Novinkou je pak nabídka psích masáží, na ty přijíždí dvakrát týdně certifikovaná fyzioterapeutka a masérka. „Umí psy uklidnit tak, že si opravdu masáž užívají, podobně jako lidé,“ popisuje službu Murová.
Za nadstandardní péči si majitelé psů musí připlatit, klasické hlídání ve školce je vyjde zhruba na pět set korun za den. Cena se ale odvíjí od pohlaví a kastrace zvířat. Méně zaplatí také za štěňata do šesti měsíců věku a za permanentku s předplacenými vstupy.
Špinavý, ale spokojený
Do budoucna chtějí provozovatelé školku Happy Dog dál vylepšovat, plánují například přestavět výběhy tak, aby v nich kromě trávy byly štěrkové plochy z kulatých kamínků, které jsou pro psy bezrizikové a také zajišťují lepší hygienu. Právě bezpečnost je pro psí školku zásadní. „Když jdete se svým psem do parku a on se vám tam zraní, tak je to čistě vaše záležitost. Ale tady za to máme odpovědnost my, takže musíme být mnohem opatrnější,“ zdůvodňuje to Murová. Ve výběhu například nemohou být pevné dřevěné překážky, o které by se zvířata mohla poškrábat nebo zranit. „Proto chceme pořídit překážky z tenkého pogumovaného plastu, obruče nebo tunely z šusťákoviny. Od TSK jsme také dostali vyřazené patníky, které psi mohou očůrávat,“ těší se provozovatelka.
Sama si provoz zařízení i kontakt se psy užívá, k práci se dostala právě jako majitelka psa, se kterým do školky docházela. „Mým snem a cílem je ze psí školky udělat oázu jak pro pejsky, tak pro jejich majitele. Aby se u nás cítili dobře všichni,“ přeje si Murová a přidává ještě touhu vyčlenit v budoucnu část prostoru školky pro dočasnou péči o zachráněné psy.
Zvířata jsou pro ni kamarádi, má pochopení i pro mnohé komplikované povahy. Těžší je podle ní práce s některými lidmi. „Mrzí mě, když nám třeba majitel v zimním období reklamuje, že se jeho pejsek od nás vrátil špinavý. My přitom víme, že byl u nás spokojený a že se k nám rád vrací. Někteří majitelé to ale nepochopí,“ krčí rameny Murová. „Nejsmutnější pak je, když se majitel ozve, že pejsek do školky nepřijde, protože už mezi námi není. Takové situace doslova obrečíme,“ dodává s tím, že zvířata si k prostředí školky i k jejím pracovníkům často vybudují vztah, jako by to byl jejich druhý domov. Občas se stává, že odpoledne ani nechtějí domů. Přivítají u branky páníčka a pak si zas běží hrát zpátky mezi své psí kamarády. „Za to jsme moc rádi, protože je z toho vidět, že naši práci děláme dobře,“ uzavírá Murová.
Zatímco ve střední Evropě se byznys psích školek teprve rozjíždí, ve Velké Británii nebo ve Spojených státech už funguje několik desetiletí. V Česku má jejich provoz zatím rostoucí tendenci i potenciál. Nastupující generace chovatelů psů si tak postupně zvyká na to, že si zvíře mohou pořídit i v případě, že bydlí v malém bytě a většinu dne tráví v zaměstnání.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.
