Začátkem roku se v Mnichově už dvě dekády koná inovační konference Digital Life Design. Konference na pozvánky do metropole v Bavorsku letos přivedla asi dva tisíce lidí a zhruba 250 řečníků. Mezi několik Čechů, kteří se akce v posledních letech zúčastňují, patří technologický podnikatel Tomáš Orlík. „Pro mě je to ten nejlepší začátek roku, protože nikde nenajdu tolik lidí z různých oborů, s nimiž jde mluvit,“ řekl HN v rozhovoru Orlík, který v posledních letech řídil evropskou expanzi izraelské firmy Skyline Software, zaměřující se na 3D geografické informační systémy. A teď pomáhá s rozvojem kyberbezpečnostní firmě GoodAccess z Ústí nad Labem.
Na mnichovské DLD ale zatím na Čechy moc nenarazí. „Pokud vím, letos jsme tady byli čtyři. Na to, že je Mnichov v podstatě nejbližší místo, kde české firmy mohou narazit na ‚velký svět‘ technologií, je to vlastně docela málo,“ dodává. České start-upy podle Orlíka jezdí často do Berlína, Mnichov už ale prý německou metropoli předběhl.
V Česku je Mnichov spojený s bezpečnostní konferencí, která je v únoru. Proč je podle vás zajímavé zajet si sem v lednu na Digital Life Design? A proč tahle akce vznikla?
Byla to evropská reakce na americké iniciativy typu PC Forum, které pořádala investorka Ester Dysonová. Inspirovalo to německo-izraelské hnutí, jehož snahou bylo propojit podnikatele, inovátory, vědce i filozofy. Aby se bavili nejen o technických inovacích, ale také o jejich vlivu na svět. Pro mě je to ten nejlepší začátek roku, protože nikde nenajdu tolik lidí z různých oborů, s nimiž jde mluvit. Vystupovali tady technologičtí lídři jako Sam Altman nebo Mark Zuckerberg, byl tady Macron. Jezdí sem ředitelé velkých i menších firem. Hodně je vidět bavorská vláda, pro niž je to způsob, jak profilovat Mnichov jako evropské centrum inovací. Bavorsko do technologií mimořádně investuje – od kyberbezpečnosti přes drony až po termojadernou fúzi. Daří se jim do Mnichova přitáhnout i řadu mladých vědců z Itálie, Španělska, Francie nebo USA.
