Volby maďarská opoziční strana Tisza ještě nevyhrála, ale na Mnichovské bezpečnostní konferenci se její šéf Péter Magyar i potenciální ministryně zahraničí Anita Orbánová mohli cítit jako členové vlády. Měli spoustu schůzek s evropskými premiéry a dalšími lídry, kteří na ně byli zvědaví.
A to byla i příležitost k veselejším momentům. „Nejsou příbuzní,“ pravil téměř omluvně Magyar, když představoval Orbánovou polskému premiérovi Donaldu Tuskovi s odkazem na příjmení aktuálního premiéra. „A já jsem Donald,“ usmál se šéf polské vlády se zjevnou narážkou na amerického jmenovce, který je v posledních měsících hlavním důvodem obav většiny evropských politiků z nestability.
Co se dočtete dál
- Co znamená vztah k Trumpovi pro maďarské volby.
- Proč Rubio Orbána zklamal.
- Kde udělal Fidesz chybu.
