Města a obce pracují na výměně dosluhujících veřejných svítidel. V Česku jich je odhadem 1,4 milionu a velká část z nich potřebuje obnovu. Staré sodíkové výbojky jsou zpravidla nahrazovány podstatně úspornějšími LED světly, která lze podle potřeby i ztlumit a lépe nasměrovat. Jenže, jak ukázala nedávná pražská „bitva“ o veřejné osvětlení, velmi také záleží na zvolené teplotě světla a podílu modré složky v něm. Běžná LED světla mívají velký podíl modré složky, což podle odborníků v noci škodí lidskému zdraví a přírodě.
Město Plzeň, které nyní začalo hledat dodavatele a provozovatele nového veřejného osvětlení, se z pražského dění poučilo a zakázku na více než 23 tisíc svítidel řeší citlivěji. „Pražská debata nás inspirovala zejména pro správné nastavení komunikace výměny osvětlení s veřejností,“ říká Eva Barborková, plzeňská tisková mluvčí. Plzeň do ulic navrhuje osvětlení, ke kterému Praha dospěla až po odmítavé petici a diskusi s veřejností. Zakázka za 2,6 miliardy korun má mít podobu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Co se dočtete dál
- Plzeň tvrdí, že při výměně osvětlení vsadila na správné spektrum.
- Hynek Medřický to stejně kritizuje, proč?
- Jak se má v Plzni svítit a proč se rozdělí do pěti zón.
