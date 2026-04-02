Vláda zastropuje marže distributorů paliv, sníží i spotřební daň na naftu a také bude denně určovat maximální cenu paliv. Opatření, která by měla přispět k uklidnění situace na trhu pohonných hmot, označili Piráti za vládní populismus, který nic neřeší. ODS pak rozporuje zastropování marží a obává se nedostatku benzinu a nafty.
Reálně vláda Andreje Babiše neudělala nic, co by se vymykalo aktuálním evropským opatřením. V Německu parlament mimo jiné odsouhlasil zákaz zvyšování cen pohonných hmot víc než jednou denně. Společnost TotalEnergies, která je největším provozovatelem čerpacích stanic ve Francii, podléhá nově cenovým stropům na prodej pohonných hmot po celé zemi. Španělsko snížilo daň z přidané hodnoty a uvolnilo peníze na pomoc dopravě, zemědělství a rybolovu. Polsko zavedlo maximální ceny na benzin a naftu a dočasně snížilo DPH na pohonné hmoty. A tak by se dalo pokračovat.
- K jakým opatřením přistoupila česká vláda, aby zarazila vzestup cen benzinu a nafty?
- Jak reaguje zbytek Evropy?
- Jaký budou mít vliv na ekonomiku?
