Rok 2030 bývá v debatě o odpadovém hospodářství často vykreslován jako zásadní milník a vítězství environmentální politiky. Od 1. ledna 2030 má být zakázáno ukládání energeticky využitelných odpadů na skládky, což v praxi znamená, že velká část dnešního skládkovaného odpadu bude muset vstoupit do jiného režimu.

Ještě předtím, než se budeme moci ptát, kolik zařízení pro energetické využití odpadu, tedy ZEVO, bude Česká republika potřebovat, bude nutné vyřešit, jak tento odpad vytřídit, recyklovat a posoudit jeho kvalitu. Rok 2030 proto není jen environmentálním, ale také ekonomickým předělem.

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Co se dočtete dál

  • Kolik zařízení pro energetické využití odpadu bude potřeba?
  • Jak se obce mají připravit na přechod od lokálního modelu k tržně řízenému systému nakládání s odpady?
  • Jaká data budou potřeba pro hodnocení efektivity trhu?
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