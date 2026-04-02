Svých několik půjček za celkem 900 tisíc korun se Lenka M. ze Zlína rozhodla poté, co začala slušně vydělávat, splatit najednou. Před pěti lety uvěřila inzerátu nebankovní společnosti, který nabízel lákavý způsob, jak se dluhů jednoduše zbavit. Ve skutečnosti ale skončila ve spárech takzvaných moderních lichvářů, jejichž propracovaný nefér byznys cílící na nemovitosti dlužníků HN opakovaně popisovaly.
Podmínkou vyplacení úvěrů byl převod jejího třípokojového bytu do majetku bytového družstva. To pak mělo uhradit její závazky. Pro drobnou čtyřiapadesátiletou ženu, která nechtěla vystupovat pod celým jménem, byl ale výsledek transakce podobně jako v jiných případech trpký.
Většinu dluhů sice opravdu splatila, zároveň ale kvůli velmi nevýhodným podmínkám smluv s družstvem, které nebyla schopná plnit, málem přišla o byt v tržní ceně více než čtyři miliony korun. Byt nakonec družstvo prodalo levně společnosti DM Optimex a ta chtěla dosavadní majitelku soudně vystěhovat. Žena se ale rozhodla bránit žalobou k Okresnímu soudu ve Zlíně. A ten se jí loni v prosinci zastal.
- Žena za Zlína chtěla splatit statisícové půjčky, ale málem přišla o byt za miliony. Soud se jí ale nyní zastal, podle něho se stala obětí moderních lichvářů.
- Jak celý mechanismus transakcí, kterými lichváři chtěli ženu připravit o byt, fungoval?
- A jak argumentoval soud, který všechny pro ženu nevýhodné smlouvby zrušil?
