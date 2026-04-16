Zablokování Hormuzského průlivu představuje obrovský problém, když vypadlo ze světové nabídky přes 10 milionů barelů ropy denně a s každým dnem je situace v ekonomice kritičtější. Akcie mají nicméně prozatím v podstatě typický vývoj okolo podobných geopolitických událostí, když se ode dna odráží zhruba po měsíci a následně opět nabírají dech. Investoři se uklidnili díky probíhajícím vyjednáváním mezi Spojenými státy a Íránem.
Nadále se počítá s rychlým vyřešením situace vzhledem k Mistrovství světa ve fotbale 2026 konaném v USA a hlavně blížícím se podzimním volbám do Kongresu. Pokud nechce Donald Trump většinu v Kongresu ztratit, tak nemůže dopustit vleklý konflikt s možností recese a většího propadu akciového trhu.
Inflace sice letos bude o něco vyšší, ale trhy by se jinak mohly víceméně vrátit do výchozího stavu. Před válkou se očekávala akcelerace světové ekonomiky, což bylo znát i na pozitivním vývoji cyklických sektorů. Fiskální politika zůstává uvolněná, pokračuje se ve zbrojení, projeví se schválený One big beautiful bill, a navíc se budou vracet cla zaplacená v loňském roce. Dostavit by se měl rovněž efekt nižších sazeb centrálních bank, přičemž další snížení může nakonec přijít i letos, jen o něco později. Ekonomiku zároveň podporují obří výdaje na vybudování infrastruktury pro AI.
Pokud se Hormuzský průliv skutečně uvolní, vývoj na trzích bude opět určovat primárně narativ umělé inteligence. Rostoucí produktivita práce by měla představovat vítr do plachet všem, ale zároveň AI vyvolává obavy ohledně dopadů na některé ekonomické obory. Poměrně rychle došlo k rozdělení akcií na potenciální AI vítěze a poražené. Mezi poražené byly zařazeny v podstatě všechny asset light firmy poskytující software, internetová tržiště, poradenství nebo specializovaná data z finančního nebo realitního trhu. Průběžně se tak bude vyhodnocovat, zda dopady AI budou odpovídat skutečnosti, kterou předpokládá aktuální ocenění.
