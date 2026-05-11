Akcie Czechoslovak Group (CSG) měly být pro investory zajímavou sázkou na evropský obranný boom. Jenže místo vzrušující jízdy na vlně vyšších vojenských rozpočtů přišel prudký pád. Od vstupu na amsterdamskou burzu akcie ztratily více než polovinu hodnoty a část investorů si dnes klade otázku, jak je to možné, když CSG vykazuje mimořádně silná čísla.
Tržby a zisky CSG se v posledních letech znásobily, poptávka po munici v Evropě zůstává vysoká a obranný sektor patří k nejatraktivnějším částem trhu. Jenže trhy neoceňují jen to, co firma vydělala včera, ale hlavně jak uvěřitelný a atraktivní je její příběh do budoucna. A právě tam se začaly objevovat trhliny.
Kritická analýza Hunterbrook zpochybnila, nakolik je CSG skutečně velkým výrobcem munice, její růst možná stojí na repasích, přeprodeji a práci s komponenty od třetích stran více, než co bylo komunikováno v prospektu. Přeprodej sám o sobě nemusí být špatný byznys – v době akutního nedostatku munice může být schopnost rychle sehnat, opravit a dodat materiál obrovskou výhodou. Problém je, že takový model si zaslouží výrazně nižší ocenění než stabilní průmyslový výrobce s vlastní kapacitou.
Probuzení z euforie kolem české zbrojařské jedničky CSG se dalo čekat. Pohromou pro investory to končí běžně
Navíc rapidní růst CSG v posledních letech (který není charakteristický pro průmyslového producenta) se má výrazně zpomalit, kdy management letos již očekává růst pouze o 16 procent. Docházejí snad dostupné zásoby staré munice k repasím?
K tomu se navíc přidaly spory s minoritním akcionářem, otázky kolem španělské továrny FMG, rostoucí zadlužení a pochybnosti, zda byly před vstupem na burzu všechny důležité informace investorům popsány dostatečně srozumitelně.
Společnost miliardáře Michala Strnada všechna obvinění striktně vyvrací, ale reputační škoda už vznikla. Současný pokles ceny akcie proto nemusí být jen panikou, ale spíše odrazem skutečných rizik.
