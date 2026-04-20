Zájem o operativní leasing v Česku stále roste. Poptávku netáhnou už jen velké korporáty, auta si čím dál více „pronajímají“ i domácnosti. Lidé z oboru se shodnou na tom, že tím pomalu doháníme západní Evropu. Výjimkou není ani Martin Brix, šéf české pobočky Drivalia Lease, poskytující operativní leasing.
„Společně s malými a středními podniky má retail na operativním leasingu podíl osm procent, zatímco v zahraničí je to mnohem více. V Česku tento trh roste ročně o padesát procent, dynamika je velká a potenciál stále také,“ říká v rozhovoru Brix s tím, že mezi lidmi výrazně roste obliba mít většinu věcí na předplatné. Kam až se může podíl retailu dostat? Podle Brixe klidně na pětinu, jako je tomu v Německu. Přispět k tomu mohou další inflační tlaky, ceny aut mohou být pro některé domácnosti příliš vysoké.
Navíc Brix hned na začátku interview upozorňuje, že automobilovým trhem může výrazně zahýbat i konflikt na Blízkém východě mezi Íránem a USA s Izraelem. Ač v neformálních rozhovorech s lidmi z autoprůmyslu zní, že výroba aut v českých závodech ohrožená zatím není a jede na plné obrátky, změnit se to může docela rychle. A Brix uvádí, že čekací doby na auta se mohou začít natahovat a situace připomínat tu za covidu.
Co se dočtete dál
- Co hýbe českým trhem operativního leasingu.
- Jak se změní čekací doby na nová auta po konfliktu na Blízkém východě.
- Jaké jsou háčky velmi levných operativních leasingů.
- Co chystá Drivalia.
- Proč v Česku zatím nejsou čínské značky tak vidět.
