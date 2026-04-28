Snížení spotřeby energií až o 30 procent slibuje pražskému dopravnímu podniku modernizace několika objektů v areálech depa Kačerov, vozovny Pankrác a Střešovice i centrálního dispečinku na Novém Městě. Dominuje jim unikátní vertikální fotovoltaika o výkonu 75 kW na hlavní desetipatrové budově kačerovského depa, která je dosud největší fasádní fotovoltaikou v Čechách. Solárními panely pokrývá celou jihozápadní stranu objektu a spolu s dalšími panely v areálu zajistí energetický provoz celého depa. „Částečně bude dodávat energii i pro trakci metra,“ říká generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. Sluneční energii už nyní využívají i další fotovoltaiky na 12 střechách v areálu kačerovského depa o celkovém výkonu téměř 1,5 MW.
Solární panely ale nejsou jediným opatřením, které má Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) přinést v příštích letech úspory. Celkový balík investic přesahuje 800 milionů korun a zahrnuje zateplení a opláštění budov, nová okna i rekonstrukce střech i výměnu tisíců svítidel za úsporné LED žárovky.
Snížit tepelné ztráty pomohou moderní rozvody tepla, například systém individuální regulace teplot v místnostech, a také instalace nových efektivnějších kotlů a chladicích zařízení, která využijí odpadní teplo z chlazení k vytápění a předehřívání teplé vody. Únikům tepla budou navíc bránit vzduchové clony na vratech obou vozoven. Počítá se také se šetrnějším hospodařením s vodou. Úspory bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat chytrý energetický management, díky kterému bude možné zavést další opatření i během následujících let.
Levnější provoz a příjemnější prostředí
Investici pražského dopravního podniku do modernizace svých areálů usnadňují výhody takzvaných EPC projektů (Energy Performance Contracting), které fungují na principu úspor garantovaných dodavatelem. Firma, která navrhuje, realizuje a řídí úsporná opatření, zároveň ručí za jejich ekonomický přínos a předem ho zahrne do vstupní investice. Ve smluveném časovém horizontu – obvykle deseti let – úspory monitoruje a investici z nich částečně splácí. Pokud slíbené výše úspor nedosáhne, doplatí rozdíl ze svého. Opatření ale obvykle šetří energie i po skončení projektu až do konce životnosti instalovaných zařízení a garantovanou úsporu zpravidla ještě překročí.
Tento model financování už v Česku existuje přes 30 let, teprve poslední roky ale přinesly jeho skutečný boom umocněný rostoucími cenami energií, tlakem na snižování emisí a možnostmi moderních technologií. „Obliba EPC projektů neklesá, právě naopak. Výsledky úspor našich zákazníků, kteří většinou vykazují vysoké nadúspory nad rámec garancí, hovoří jasně. Dosud jsme našim zákazníkům ušetřili přes 2,5 miliardy korun, nicméně potenciál celého trhu je v řádu desítek miliard,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO. Ta stojí společně se svojí dceřinou firmou ENESA a Metrostavem CZ i za modernizací zmíněných objektů pražského dopravního podniku.
Během nadcházejících deseti let má tento projekt ušetřit dopravnímu podniku celkem 152 milionů korun, dalších 25 milionů má pak v úsporách garantováno díky jinému EPC projektu od společnosti Frontier Technologies na pražském Zličíně. Proměna depa Kačerov, vozoven Pankrác a Střešovice i Centrálního dispečinku DPP celkem sníží spotřebu elektřiny v těchto areálech o 1511 MWh ročně, zároveň ušetří 7661 kubíků vody a 2550 MWh zemního plynu. V přepočtu na emise dosahují úspory 2316 tun oxidu uhličitého za rok.
„Veřejná doprava a DPP jsou v Praze největšími odběrateli elektřiny a energií. Hledání úsporných opatření a snižování spotřeby energií je proto pro nás velmi podstatné,“ připomíná Urbánek. V uplynulých letech už pražský dopravní podnik zrealizoval několik velkých projektů, podařilo se mu například napojit některé velké areály na centrální vytápění nebo zefektivnit systém nákupů elektřiny a plynu. „Nyní si v pěti vybraných areálech vyzkoušíme fungování EPC projektů, které by díky stavebním úpravám a modernizaci technologií energetického hospodářství měly přinést nejen garantovanou úsporu energií a emisí, ale také větší komfort našim zaměstnancům,“ dodává ředitel DPP.
Ke snižování objemu emisí oxidu uhličitého se Praha zavázala už ve svém klimatickém plánu z roku 2020. Ten si klade za cíl snížit emise CO2 o 45 procent do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050. „Je správné a logické, že touto cestou jde i naše největší městská společnost. Z výsledků a poznatků projektu bude těžit celá Praha. V současné době je energetická soběstačnost klíčová pro stabilitu evropských měst i demokracií,“ doplňuje první náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Protože pražský dopravní podnik patří k největším odběratelům elektřiny v hlavním městě, přináší mu tento balíček efektivních opatření citelné úspory, zlepší ale i pracovní prostředí pro zaměstnance a výrazně pomůže se snížením uhlíkové stopy. Pozoruhodný je například objem energie, kterou je možné zajistit ze solárních zdrojů. „Podařilo se nám pokrýt panely všechny vhodné plochy. Díky tomu jsme tu dosáhli celkového výkonu zhruba 1,5 MW, což je srovnatelné s velkými instalacemi třeba pro logistické parky,“ vysvětluje Čermák.
Kvalitu projektu potvrdila také Asociace poskytovatelů energetických služeb, která ho vyhodnotila jako nejlepší úsporný projekt roku 2025. Porota ocenila jeho komplexnost a technologickou odvahu, vyzdvihla integraci fotovoltaických panelů přímo do fasády výškové budovy v depu Kačerov i solární panely na krytých parkovacích stáních.
Šance pro tisíce dalších budov
Dopravní podnik není zdaleka první městskou společností, která se v Praze pustila do investic formou EPC projektů. Modernizací s garantovanými úsporami energií už v minulých letech prošel například Obecní dům, Olivova dětská léčebna v Říčanech, sídlo Technické správy komunikací, Obvodní ředitelství Městské policie pro Prahu 1 nebo Aquacentrum Šutka v Praze 8. Většinou v nich proběhla výměna osvětlení a vytápění společně s opatřeními snižujícími spotřebu energie a vody, která v souhrnu přinášejí úspory přesahující 10,5 milionu korun ročně.
„Úspory energií mají ve velkých městech včetně Prahy obrovský potenciál a stále existují tisíce budov, které jsou energeticky nehospodárné a generují zbytečně vysoké náklady. EPC je ideálním řešením, a to zejména v době, kdy hlavní město plánuje snížení emisí o desítky procent,“ dodává předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada. Výhod EPC projektů většinou využívají právě obce a kraje, které tímto způsobem zefektivňují provoz svých škol, nemocnic nebo úřadů. Dopravní podniky tak obvyklé nejsou, ten pražský je pro ČEZ ESCO prvním zákazníkem tohoto typu. Zkušenost nicméně ukazuje, že i dopravní podnik může z EPC projektu benefitovat, mimo jiné díky možnosti kombinovat zaručené úspory s dotacemi. Jen na modernizaci areálů Centrálního dispečinku DPP, depa Kačerov a vozoven Pankrác a Střešovice získal dopravní podnik evropské dotace z Národního plánu obnovy ve výši 396,7 milionu korun, společně s dotací na modernizaci depa Zličín dosahuje podpora výše 423,3 milionu. Právě možnost využití dotačních titulů společně s výhodami garantovaných úspor dělá z EPC projektů v posledních letech oblíbený nástroj energetické modernizace.
Text vznikl ve spolupráci se společností ČEZ ESCO.
