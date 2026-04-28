Donald Trump si za vojenský zásah v Íránu zaslouží ocenit. Spojené státy spolu s Izraelem nedopustily opakování scénáře ze Severní Koreje. Když ta se blížila k získání jaderné bomby, Západ nezasáhl. Režim dynastie Kimů se tak stal nedotknutelný a nezbývá nám než doufat, že nezpůsobí nukleární tragédii.
Marco Rubio výstižně charakterizuje íránský režim jako teokracii s apokalyptickou filozofií. Kdyby se atomová zbraň dostala do rukou fundamentalistů v Teheránu, byla by situace ještě nebezpečnější.
Souhlasím s americkým prezidentem, že cena, kterou nyní za vojenské řešení platíme u benzinových pump, je velmi nízká za to, že nebudou íránskými pumami vymazána z mapy americká, blízkovýchodní či evropská města. To, že Írán disponuje raketami schopnými zasáhnout Evropu, se během konfliktu potvrdilo. Díky aktuální rozhodnosti a vojenským schopnostem Američanů ale teroristického úderu na úrovni armagedonu v blízké době schopen nebude. Tady ale bohužel dobré zprávy končí.
Co se dočtete dál
- Jaká je budoucnost íránského jaderného programu?
- Hrozí, že bude Írán vybírat mýtné v Hormuzském průlivu?
- Jaký strategický dopad má současné zastavení bojů pro postavení USA?
