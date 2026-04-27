Objem vývozu dronů z Tchaj-wanu v prvním čtvrtletí přesáhl 115 milionů dolarů (asi 2,38 miliardy korun) a byl vyšší než v celém loňském roce. Zdaleka nejvíce jich směřovalo do Česka. S odkazem na údaje tchajwanského ministerstva hospodářství (MOEA) o tom informuje web Focus Taiwan. Loni bylo největším odběratelem tchajwanských dronů Polsko.
Od ledna do března Tchaj-wan vyvezl kompletní drony za 115,85 milionu dolarů. To je podle MOEA zhruba 1,2násobek celkového objemu zaznamenaného za celý rok 2025.
Export do České republiky činil zhruba 100 milionů dolarů, a výrazně tak překonal ostatní trhy. Polsko koupilo v prvním kvartálu drony asi za 11,75 milionu dolarů.
Tchajwanský export dronů v posledních letech rychle rostl. Jeho loňská celková hodnota 93,42 milionu amerických dolarů představuje více než 20násobek oproti předchozímu roku.
Růst vývozu podpořila snaha tchajwanských firem o diverzifikaci zahraničních trhů. Podle ministerstva mu také pomáhá přesměrování poptávky na dodavatelské řetězce, které obcházejí Čínu.
Poptávku ve střední a východní Evropě ovlivnily geopolitické faktory. Od vypuknutí války mezi Ruskem a Ukrajinou země jako Česká republika, Polsko a Litva zvýšily nákup dronů dvojího užití a výdaje na obranu.
Podle ministerstva odpovídají schopnosti tchajwanských dronů požadavkům z tohoto regionu. Spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy dál podporuje vláda v Tchaj-peji prostřednictvím veletrhů, navazování obchodních kontaktů a memorand o porozumění, dodalo MOEA.
Drony hrají v ruské vojenské invazi na Ukrajinu od roku 2022 klíčovou roli. Několikrát narušily vzdušný prostor několika členských zemí NATO včetně Polska a naposledy Rumunska.
