Současná krize v Íránu, která začala americko-izraelským útokem 28. února, drží ceny futures kontraktů na zemní plyn pro všechny měsíce a čtvrtletí roku 2026 na hodnotě přes 43 eur za megawatthodinu. Cenový rozdíl pro jarní měsíc květen i zimní měsíc prosinec 2026 na hlavním evropském plynovém uzlu TTF je tak sotva 20 eurocentů. A stejné je to i pro nejchladnější měsíce leden a únor 2027.
To není běžné a je to zároveň problém, protože nízký cenový rozptyl mezi létem a zimou obchodníky málo motivuje k tomu, aby začali zásobníky plnit a za skladování platit. Podle Energetického regulačního úřadu jsou zásobníky po letos chladnější zimě, kdy spotřeba plynu stoupla o sedm procent, na necelé čtvrtině kapacity.
Co se dočtete dál
- Jak vidí stát i plynárníci nynější stav plnění zásobníků.
- Chystá se stát aktivně zasáhnout do nákupů s plynem?
- Jaká byla spotřeba plynu ze zásobníků a jaká byla loni spotřeba plynu v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.