Neklidná situace v Rumunsku vyústila ve dva výrazné propady rumunského leu. Ten v květnu loňského roku skokem propadl z 4,97 leu za euro k 5,10 leu za euro, což je stejné, jako kdyby koruna vůči euru rázem oslabila o více než 60 haléřů. Druhý šok zažila rumunská měna koncem letošního dubna a postupně se propadla až k dnešním 5,25 leu za euro.

Oba propady mají jiné bezprostřední příčiny, ale společným jmenovatelem je kombinace dlouhodobě hromaděných nerovnováh a momentu, kdy centrální banka trhům na chvíli „povolí uzdu“. Tamní centrální banka udržuje režim řízeného plovoucího kurzu s vysokou mírou stability. Pro zemi s inflací, která přeskočila 10 procent, je stabilní kurz kotvou pro inflační očekávání. Cena za tuto „stabilitu“ však roste.

Rumunské ceny a mzdy rostou rychleji než v eurozóně, reálný kurz se zhodnocoval, a přitom nominální zůstával skoro na místě, což erodovalo konkurenceschopnost exportérů. Centrální banka musí stále více intervenovat, aby udržela kurz v úzkém pásmu. V určitém okamžiku pak přichází „skok“, kdy se kurz během krátké doby posune o několik procent na novou hladinu a tím část hromaděného tlaku uvolní.

Zatímco loňský šok byl jen pozdní reakcí na onen nahromaděný tlak, druhý šok koncem letošního dubna byl tažený politikou a zhoršením stavu rumunské ekonomiky. Ta v prvním čtvrtletí 2026 klesla meziročně o 1,7 procenta, což byl první pád po více než pěti letech, a současně inflace vyskočila na tříleté maximum. Tato kombinace se rychle odráží v kurzu měny. A to i ke koruně – zatímco ještě loni na jaře stál jeden leu přes pět korun, nyní je to 4,625 koruny. Zároveň se země ocitla v hluboké politické krizi. 

Skokové pohyby rumunského leu nejsou náhodnou anomálií, ale symptomem měny, jejíž kurz byl dlouho udržován v úzkém pásmu a nyní postupně dohání ekonomickou realitu zhoršenou slabším růstem, vyšší inflací a politickou nestabilitou. Investory také určitě netěší skutečnost, že země s plánem přijmout euro nyní neplní čtyři z pěti maastrichtských kritérií.

