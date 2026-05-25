Neklidná situace v Rumunsku vyústila ve dva výrazné propady rumunského leu. Ten v květnu loňského roku skokem propadl z 4,97 leu za euro k 5,10 leu za euro, což je stejné, jako kdyby koruna vůči euru rázem oslabila o více než 60 haléřů. Druhý šok zažila rumunská měna koncem letošního dubna a postupně se propadla až k dnešním 5,25 leu za euro.
Oba propady mají jiné bezprostřední příčiny, ale společným jmenovatelem je kombinace dlouhodobě hromaděných nerovnováh a momentu, kdy centrální banka trhům na chvíli „povolí uzdu“. Tamní centrální banka udržuje režim řízeného plovoucího kurzu s vysokou mírou stability. Pro zemi s inflací, která přeskočila 10 procent, je stabilní kurz kotvou pro inflační očekávání. Cena za tuto „stabilitu“ však roste.
Izraelský šekel v pasti své vlastní síly. Vývoj měny znevýhodňuje tamní vývozce
Rumunské ceny a mzdy rostou rychleji než v eurozóně, reálný kurz se zhodnocoval, a přitom nominální zůstával skoro na místě, což erodovalo konkurenceschopnost exportérů. Centrální banka musí stále více intervenovat, aby udržela kurz v úzkém pásmu. V určitém okamžiku pak přichází „skok“, kdy se kurz během krátké doby posune o několik procent na novou hladinu a tím část hromaděného tlaku uvolní.
Zatímco loňský šok byl jen pozdní reakcí na onen nahromaděný tlak, druhý šok koncem letošního dubna byl tažený politikou a zhoršením stavu rumunské ekonomiky. Ta v prvním čtvrtletí 2026 klesla meziročně o 1,7 procenta, což byl první pád po více než pěti letech, a současně inflace vyskočila na tříleté maximum. Tato kombinace se rychle odráží v kurzu měny. A to i ke koruně – zatímco ještě loni na jaře stál jeden leu přes pět korun, nyní je to 4,625 koruny. Zároveň se země ocitla v hluboké politické krizi.
S korunou na věčné časy. Vláda ruší poslední rituály spojené s „příjímáním“ eura, skutečná šance zmizela před 20 lety
Skokové pohyby rumunského leu nejsou náhodnou anomálií, ale symptomem měny, jejíž kurz byl dlouho udržován v úzkém pásmu a nyní postupně dohání ekonomickou realitu zhoršenou slabším růstem, vyšší inflací a politickou nestabilitou. Investory také určitě netěší skutečnost, že země s plánem přijmout euro nyní neplní čtyři z pěti maastrichtských kritérií.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist