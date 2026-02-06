Na letošní rok si investoři do regionálních dluhopisů nemohou stěžovat. Dosažené zisky, které jsou kombinací růstu ceny a připsaných úrokových výnosů, se pro splatnost okolo pěti let od začátku roku pohybují okolo 1,5 procenta a v případě Rumunska dokonce přesáhly dvě procenta. V Rumunsku je optimismus investorů spojen s úspěšnou fiskální konsolidací. Vloni se rozpočtový deficit snížil z 9,3 na 7,7 procenta HDP a další pokles na 6,2 procenta by měl následovat letos.

Zatímco práci nové rumunské vlády investoři oceňují, v případě Viktora Orbána je tomu naopak. Maďarsko nevzkvétá a dlouhodobě zaostává za ostatními zeměmi v regionu. Investoři ale doufají ve světlé zítřky, které by měly nastat po volbách 12. dubna. Vítězství opozice indikované průzkumy by mohlo odemknout potenciál Maďarska. V opačném případě investoři doufají v tradiční povolební utažení opasků a návrat pragmatismu ve vztazích k EU. Maďarským dluhopisům pomáhají i sázky na pokles úrokových sazeb ze současných 6,50 procenta, které by mohlo nastat již tento měsíc.

V případě Polska jsou letošní zisky dluhopisů tažené téměř výhradně snižováním úrokových sazeb a nízkou inflací. Minulý týden sice centrální banka ponechala sazby na úrovni čtyři procenta, ale guvernér Glapiński indikoval vysokou pravděpodobnost jejich poklesu v březnu a jejich konečnou úroveň očekává na 3,50 procenta.

Českým vládním dluhopisům se taktéž daří. Například dluhopis s desetiletou splatností i po letošním 1,7procentním zisku investorům stále nabízí výnos do splatnosti 4,5 procenta. Poslední týdny byly na českých dluhopisových trzích pozoruhodné i nezvykle vysokou volatilitou, pod kterou se podepsala matoucí komunikace ze strany představitelů ČNB. Nejdříve viceguvernér Frait a člen bankovní rady Procházka nadnesli možnost snížení úrokových sazeb až o 0,5 procentního bodu, aby vzniklá očekávání posléze prudce zchladila lednová inflace a výsledek zasedání ČNB. Možnost snížení úrokových sazeb byla na něm sice diskutována, ale bilance rizik plnění inflačního cíle zůstala vyrovnaná a nová prognóza dokonce pro letošní rok indikuje zvýšení úrokových sazeb o 0,25 až 0,5 procentního bodu.

