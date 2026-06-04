Když se v evropských médiích objeví zpráva o ebole v Demokratické republice Kongo, bývá často zasazena do známého rámce: Afrika jako kontinent válek, nemocí a hladomoru. Takové zjednodušení ale zakrývá mnohem podstatnější skutečnost. Ohniska eboly nejsou jen regionální humanitární tragédií. Jsou také varováním před tím, jak úzce je dnešní svět propojený – ekonomicky, ekologicky i bezpečnostně.

Současná situace v provincii Ituri na severovýchodě Demokratické republiky Kongo není izolovaným problémem „vzdálené Afriky“. Jde o symptom hlubší globální proměny, v níž se střetává klimatická tranzice, hlad po strategických surovinách a extrémní chudoba.

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