Vtíravá reklama a image trendy značky pro mladistvé. To je výrobce a prodejce spotřební elektroniky Niceboy, o němž velká část lidí ani netuší, že je česká. Před deseti lety firmu založili Jiří Zima a Daniel Janků, tehdy čerství třicátníci z Prahy.

Niceboy vyrábí a prodává vlastní sluchátka, reproduktory, chytré hodinky, akční kamery, herní příslušenství nebo vybavení do domácnosti a kanceláře. Mimo mediální pozornost firma vyrostla mezi největší tuzemské hráče v oboru spotřební elektroniky – loni měla tržby kolem 400 milionů korun, letos čeká růst až k 580 milionům a provozní zisk EBITDA kolem 50 milionů korun.

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Co se dočtete dál

  • Kdo kupuje značku Niceboy.
  • Jaký je příběh této české značky a co dnes dělají její zakladatelé.
  • Jaká je cena transakce.
  • Co s Niceboyem nový majitel plánuje.
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