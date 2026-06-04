Že si průměrný Čech málo odkládá na stáří, a ještě peníze nechá zahálet, je smutný a dlouhodobě platný fakt. I proto je nutné podmínky státem podporovaného penzijního spoření změnit a poplatky odváděné penzijním společnostem snížit a je dobře, že se vláda Andreje Babiše k reformě odhodlala. Potlesk si zaslouží i snaha prosadit změny už od začátku příštího roku. Není na co čekat, stárnoucí Česko potřebuje potřebuje změny tohoto typu co nejdřív.
Co se dočtete dál
- Jakou reformu Babiš pomohl zlikvidovat.
- Proč měla potenciál, i když nebyla ideální.
- Komu tím vzal peníze na stáří.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.