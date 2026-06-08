Je to odborníky dlouhodobě propagovaná základní poučka: pro kariéru je dobré měnit jednou za pár let práci – vždy si tím lidé přilepší z hlediska peněz. Nová data z amerického trhu práce ale tuto představu částečně boří. Změny pozic se v aktuálním nastavení tamní ekonomiky příliš nevyplácí. Američané tak objevují novou realitu, které se český trh práce drží dlouhodobě, už od revoluce.
Co se dočtete dál
- Proč si někteří Američané nepřilepší po změně práce.
- V čem je situace podobná v Česku.
- K čemu může vést stagnace pracovního trhu.
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