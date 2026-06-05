Po třiceti letech bude mít Česko znovu ministerstvo hospodářství. Má vzniknout přejmenováním ministerstva průmyslu a obchodu k 1. lednu příštího roku. Pro začátek, protože vzniká pomocí přílepku ke stavebnímu zákonu, bude pod novým názvem fungovat jen v oblastech, které se týkají stavebnictví. Má jít ale jen o dočasný stav.

Oproti původním plánům ministerstvo hospodářství nevznikne sloučením několika stávajících resortů. Připomeňme, že první plán na vznik ministerstva s tímto názvem avizovala už vláda Petra Nečase v roce 2013. Tehdy se uvažovalo o spojení ministerstev průmyslu a obchodu a dopravy. Nápad se ale nikdy nerealizoval.

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