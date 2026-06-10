Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Dopis ministra školství Roberta Plagy hodně ulevil ředitelům škol, kteří se báli, že budou muset podle původních plánů povinně vyučovat angličtinu už prvňáky a druhý jazyk nejpozději v sedmé třídě, a to povinně od září 2027, dobrovolně mohli od září 2025.

Důvodem pro zrušení jazyků je podle vysvětlení nového ministra školství to, že stávající nároky kladené na školy jsou příliš vysoké.

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