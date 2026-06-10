Jmenuje se Samer Shehadeh a před šesti roky jeho případ plnil média. Někdejší pražský imám byl tehdy odsouzen za účast v teroristické skupině a financování terorismu. Tuto středu soud rozhodoval o obnově řízení, tedy otevření jednoho z trestních případů, o což požádal sám odsouzený. Tvrdí totiž, že islamistická skupina Fronta an-Nusrá, kterou podpořil, nebyla teroristická. Podle něj bojovala za svobodu Syřanů. Soud jeho zdůvodnění nepřijal a návrh zamítl, proti čemuž se Samer Shehadeh rozhodl podat stížnost.

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Co se dočtete dál

  • Čeho lituje bývalý imám.
  • Proč Samer Shehadeh požádal o otevření své kauzy.
  • Jak argumentoval český soud.
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