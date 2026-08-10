Byl by to běžný soudní spor o nezaplacenou fakturu, kterou vystavila PR agentura svému klientovi za provedené služby. Tedy pokud by se pak neobrátila na soud a v něm podrobně nepopsala, že oněmi službami bylo vytváření falešných profilů na sociálních sítích, které ovlivňovaly veřejné mínění. A také že se na objednávku klienta snažila před krajskými volbami v roce 2020 diskreditovat některé kandidáty.
Co se dočtete dál
- Co vytvářela PR agentura na sociálních sítích.
- Jak se snažila ovlivnit krajské volby v roce 2020.
- Jak to komentoval soud.
- Co o tom říká asociace PR agentur.
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