Byl by to běžný soudní spor o nezaplacenou fakturu, kterou vystavila PR agentura svému klientovi za provedené služby. Tedy pokud by se pak neobrátila na soud a v něm podrobně nepopsala, že oněmi službami bylo vytváření falešných profilů na sociálních sítích, které ovlivňovaly veřejné mínění. A také že se na objednávku klienta snažila před krajskými volbami v roce 2020 diskreditovat některé kandidáty.

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Co se dočtete dál

  • Co vytvářela PR agentura na sociálních sítích.
  • Jak se snažila ovlivnit krajské volby v roce 2020.
  • Jak to komentoval soud.
  • Co o tom říká asociace PR agentur.

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