Podejte za své zaměstnance hlášení za duben, ještě ho tu nemáme. Máte na to osm dní,“ dostaly do datových schránek výzvu odhadem tisíce firem. Háček je v tom, že žádné zaměstnance nemají nebo už je odhlásily.
Je to další přešlap spojený se zaváděním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Účetní musí klientům vysvětlovat, že chyba není na jejich straně. Ministerstvo práce, kam agenda spadá, chybu připouští a rozesílá omluvné dopisy.
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