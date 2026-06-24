Administrativní náročnost pracovních dohod je už nyní extrémní, a když se k tomu přidá nesmyslná lhůta pro přihlášení nového zaměstnance před nastoupením do práce, tak je z toho paskvil, který mohl vymyslet snad jen člověk zcela neznalý reálného života podnikatelů. Takhle zní jedna z těch slušnějších reakcí, které kolují po sociálních sítích v souvislosti s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů.

Jeho cílem mělo být snížení byrokracie, ale zdá se, že v tomto ohledu naprosto selhalo.

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Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů?
  • Do jaké míry se potvrdil slib o zjednodušení formálních papírů nutných k podnikání?
  • Jaký je stav digitalizace v Česku?
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