Elektromobilita už dávno není jen tématem automobilek. Do hry vstupují otázky technologické závislosti, průmyslové konkurenceschopnosti, energetické bezpečnosti i budoucnosti tisíců pracovních míst. Jaké hrozby a příležitosti přináší přechod k elektrickým vozům evropské ekonomice, řešili účastníci letošní konference Forum Elektromobilita 2026, kterou na Výstavišti v pražských Holešovicích uspořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s LEEF Technologies.
Co se dočtete dál
- Jaký podíl hodnoty elektromobilu představují baterie a software.
- Jaký dopad má čínská nadkapacita a tlaky na ceny evropského průmyslu.
- Jakou strategii by měla Evropa zvolit mezi otevřeným trhem a ochranou průmyslu.
- Jak elektromobilita promění byznys a příjmy autorizovaných servisů.
- Jak se bude vyvíjet trh ojetých elektromobilů.
- Jaké riziko představují data z vozidel a kybernetická bezpečnost.
- Jaké nástroje financování a průmyslové politiky pomohou dohnat technologickou mezeru.
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