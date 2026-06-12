Co může guvernéra ČNB přimět k tomu, aby upustil od „komunikační zdrženlivosti“, zvané též „media blackout“, a poskytl rozhovor v době, kdy se vedení centrální banky už k měnovým otázkám tradičně nevyjadřuje? Podle pravidel České národní banky by se to mělo dít jen tehdy, když plusy takového vybočení z normálu „převažují nad přínosy mediální karantény“. Tedy nad potřebou předejít vzniku spekulací o aktuálním měnovém rozhodování a zajistit zejména finančním trhům rovné podmínky. Určitě takovým důvodem nemůže být fakt, že je guvernér zrovna v Londýně, kde má televizní studio renomovaná agentura zaměřená na finanční informace.

Jaký zásadní signál tedy Aleš Michl svým pátečním rozhovorem pro Bloomberg TV „trhům“ poslal?

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Co se dočtete dál

  • Co zajímá diváky Bloomberg TV víc než koruna?
  • Podpoří guvernér Michl krok, který se jeho bývalému šéfovi Babišovi nebude líbit?
  • A co to reálně způsobí?
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