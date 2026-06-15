Johanna von der Leyenová je zakladatelkou start-upu PangeAI, ovšem její jméno i rysy ve tváři prozrazují blízkost ke světu vysoké politiky. Její matka Ursula je dlouholetou šéfkou Evropské komise a i sama Johanna se věnovala environmentálním a klimatickým otázkám z pohledu byznysu i veřejné politiky. Pak se však s českým vědcem Markem Miltnerem pustila do vlastního podnikání a jako hlavní základnu si zvolili Prahu.
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