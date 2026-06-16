Stejně to zaplatíte vy! Hned dvakrát jsou odpůrci vládní koalice poněkud naivní, když mluví s jejími obhájci. Za prvé u poplatků za veřejnoprávní média, za druhé u dotací, které by Agrofert měl vrátit a dále které by mu nově musel proplatit český stát, pokud by je Evropská unie odmítla uznat kvůli střetu zájmů Andreje Babiše.
Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas se od ledna 2027 ruší. Radují se nejen stoupenci SPD a ANO, pro které to bylo silné předvolební téma. Spokojeny budou také některé firmy, pro které loňská změna zákona přinesla výrazné navýšení plateb bez ohledu na to, zda jejich zaměstnanci mohou či smějí v práci sledovat televizi. V tomto bodu byla novela 2026 špatná a nespravedlivá.
Co se dočtete dál
- Kolik by stát musel doplatit, pokud by EU neuznala nové dotace Agrofertu?
- Jaký dopad bude mít přesun veřejnoprávních médií pod rozpočet na redakční nezávislost?
- Jak reagují voliči na argumenty o morálce a střetu zájmů ve vztahu k Babišovi?
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