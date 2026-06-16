Společnost AviaNera Technologies z holdingu Czechoslovak Group (CSG) podepsala na pařížském veletrhu Eurosatory 2026 dohodu o strategickém partnerství s firmou Ukrainian Armor. Dohoda se zaměřuje na posílení spolupráce v oblasti vývoje a dodávek pokročilých pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy, uvedla v úterý CSG na svém webu. Strategické partnerství má zahrnovat i budoucí založení společného podniku či rozšíření výroby.
Spor o miliardy korun jde za mnou osobně, CSG ho minoritáři platit nebude, říká Strnad. Letos chce firma vyrobit 850 tisíc nábojů do děl a tanků
„AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšířit produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ uvedl generální ředitel firmy AviaNera Technologies Pavel Čechal.
Podle generálního ředitele společnosti Ukrainian Armor Vladyslava Belbase představuje partnerství mezi firmami důležitý krok k posílení schopností Ukrajiny v této oblasti. „Naším cílem je vytvořit nové příležitosti pro výrobu pokročilých motorů pro tyto platformy,“ řekl po podpisu smlouvy.
„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů. Budujeme dlouhodobou alianci, díky níž bude ukrajinský obranný průmysl ještě soběstačnější a hlouběji integrovaný do evropské bezpečnostní architektury,“ doplnil Belbas.
Nejlepší české dividendové akcie vynesou víc než státní dluhopisy. Bude k nim patřit i CSG?
Majitelem CSG je podnikatel Michal Strnad. Firma na začátku června uvedla, že získala dva dlouhodobé kontrakty na dodávky mechanických a elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici v hodnotě desítek milionů eur. Komponenty si objednali dva evropští zákazníci ze zemí Severoatlantické aliance. Dodávky začnou v letošním roce.
CSG v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 94,6 procenta na 299 milionů eur (asi 7,3 miliardy korun). Její akcie na to zareagovaly silným růstem. Podle analytiků ale přetrvává nedůvěra investorů plynoucí z toho, že firma při lednovém vstupu na amsterdamskou a pražskou burzu uvedla neúplné informace. Akcie jsou tak výrazně níže než krátce po vstupu na burzu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist