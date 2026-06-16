Na veřejnoprávní média se nejlépe útočí přes finanční tlak. Že tato logika není vládě Andreje Babiše, ve které dělá ministra kultury Oto Klempíř, rozhodně cizí, ukazuje primárně nastavení příjmů České televize pro příští rok na stejnou úroveň, jakou jim zajišťovaly poplatky už v roce 2008. V případě Českého rozhlasu dokonce v roce 2005. A není to jediný faul, vláda vymyslela  podivuhodný způsob i pro valorizaci této uměle snížené částky.

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Co se dočtete dál

  • Jakou sumu chce vláda veřejnoprávním médiím přiklepnout?
  • Co se dalo pochopit v době „koncesionářských“ poplatků a co při vládou zaváděném financování smysl nedává?
  • Na jakou další veřejnými penězi placenou instituci je vláda drsná jako na Český rozhlas a Českou televizi?
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