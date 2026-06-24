Stát se chce v příštích letech pustit do vlastní bytové výstavby. A to buď zcela ve své režii prostřednictvím státního developera, anebo ve spolupráci s velkými firmami, kterým by předal „nachystané“ pozemky se stavebním povolením. Stavět by se mělo začít ještě v tomto volebním období. Řeč je přitom o tisícovkách nových bytů. Developeři a podnikatelé však schopnost státu rozhýbat bytovou výstavbu zpochybňují. 

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Co se dočtete dál

  • Kdo bude stavět nové byty v režii státu.
  • Kde vezme pozemky.
  • Jaké modely výstavby jsou v plánu.
  • Co na to říkají developeři.
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