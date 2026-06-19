Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě podle agentury DPA šéf firmy Oliver Blume. Obecné podmínky v automobilovém odvětví se v roce 2026 znovu zhoršily a podnik nevydělává dost peněz, dodal.
Společnost se dohodla na dobrovolném odchodu s 28 000 zaměstnanci. Podle Blumeho se jí tak daří naplňovat cíl zrušit do roku 2030 zhruba 50 000 míst v celém koncernu, jehož součástí je i Škoda Auto.
Podle deníku Financial Times (FT) ještě před čtvrteční valnou hromadou nečekaně rezignovala členka dozorčí rady největší evropské automobilky Susanne Wiegandová. List píše, že mnoho investorů VW ji vnímalo jako jediného člena představenstva bez vazeb na management a že její odchod prohlubuje obavy investorů ohledně správy a řízení společnosti. Wiegandová se stala členkou představenstva Volkswagenu teprve loni.
Jen u klíčové stejnojmenné značky, kde má zmizet 35 000 pracovních míst, se počet zaměstnanců do konce roku 2026 sníží o 19 000. Volkswagen nyní zaměstnává zhruba 663 000 lidí.
Blume zároveň potvrdil své plány na další snížení kapacity závodů. V těch evropských ji hodlá do roku 2030 snížit o dalších 500 000 vozidel nad rámec již probíhajícího snižování kapacity o jeden milion vozidel do roku 2028.
„Abychom zůstali konkurenceschopní, potřebujeme konkurenceschopné náklady,“ řekl finanční ředitel Arno Antlitz. „To se týká materiálových nákladů, režijních nákladů a také nákladů na naše závody, na továrny. Do Evropy teď přichází konkurence z Číny a staví nové, efektivní závody ve východní a jižní Evropě. Tomu nemůžeme konkurovat nevyužitými továrnami,“ dodal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit