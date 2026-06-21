Nejistota kolem Hormuzské úžiny, kterou mělo otevřít nynější 60denní příměří mezi USA a Íránem, stále pokračuje. Průlivem, kde konflikt už více než tři měsíce uzavřel stovky lodí, včetně největších tankerů, sice začaly proplouvat lodě. Boje v jižním Libanonu a protichůdné vyjádření Američanů a Íránců během víkendu však k tomu, aby rejdaři průliv považovali za bezpečný, nepřispívaly.

Jak moc trhy věří naplňování 14bodového memoranda, jež USA a Írán elektronicky podepsaly ve středu, se uvidí při pondělním obchodování s ropou. Hormuzem proudí pětina světové produkce ropy a ropných produktů. Naděje na otevření úžiny přispěla v posledních dnech k rychlému propadu ceny ropy, která stála přes 90 dolarů za barel (159 litrů). V pátek kvůli prvním náznakům obtíží pokles cen dále nepokračoval a ty se ustálily kolem 80 dolarů.

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Co se dočtete dál

  • Jak se rejdaři dívají na otevření Hormuzu.
  • K jakým potížím došlo během víkendu.
  • Čím si ohledně Hormuzu hrozí Írán a USA.
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