Tuzemské vysoké školy s technickým zaměřením dokážou nabídnout špičkové pracovníky a zázemí pro výzkum a vývoj. Ten u nás sice probíhá, ale vyrábí se jinde – konstatuje v rozhovoru pro HN Pavel Sovička, ředitel české a slovenské pobočky společnosti Panattoni. Ta patří mezi největší průmyslové developery nejen v Česku, ale i v Evropě.
Podle Sovičky se Česko samo připravuje o možnost ucházet se o ty nejlepší projekty. Na vině je složité povolování staveb. A další novela stavebního zákona, jež má ambici povolovací proces zefektivnit, to šmahem nezmění, říká šéf firmy, jež staví moderní průmyslové haly v uhelných regionech v západních Čechách, ve středních Čechách nebo i v Praze.
Co říkáte na novelu stavebního zákona, která má začít platit od příštího roku?
Vyhlížím ji s optimismem, ale opatrností. Je správně, že si politici uvědomují, že potřebujeme zjednodušovat stavební řízení a ideálně ještě trošku uvolnit otěže. Záleží ale i na samotné implementaci stavebního zákona a na prováděcích předpisech, protože s tím souvisí i reorganizace stavebních úřadů.
I předchozí vláda měla v úmyslu stavebním zákonem povolování zjednodušit a zrychlit, ale potom narazila na realitu všedního dne ještě zkombinovanou s nepovedenou digitalizací. Trochu se obávám, aby politici neřekli: Máme nový stavební zákon a tím je všechno vyřešeno. Protože není, je nutné pokračovat v započatých změnách. Základní problém je v rozpočtovém určení daní.
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