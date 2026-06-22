Česká republika pokročila v přípravě jednoho ze svých nejvýznamnějších rozvojových projektů posledních desetiletí. Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně na Karvinsku má na ploše téměř 280 hektarů vytvořit zázemí pro investice do výroby baterií, elektromobility či polovodičů. Nově zveřejněné oznámení o záměru odhaluje detaily plánu, který má transformovat hospodářství celého regionu.
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