Česká republika pokročila v přípravě jednoho ze svých nejvýznamnějších rozvojových projektů posledních desetiletí. Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně na Karvinsku má na ploše téměř 280 hektarů vytvořit zázemí pro investice do výroby baterií, elektromobility či polovodičů. Nově zveřejněné oznámení o záměru odhaluje detaily plánu, který má transformovat hospodářství celého regionu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.