Vláda Andreje Babiše zvolila cestu konfrontace s prezidentem republiky. Rozhodla, že Petr Pavel nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. S největší pravděpodobností to skončí historicky vůbec první kompetenční žalobou, kterou prezident podá k Ústavnímu soudu. O co ve skutečnosti ve vyhroceném sporu jde? Co se dozvídáme o jeho aktérech? A k čemu to celé povede?

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Co se dočtete dál

  • O co ve skutečnosti ve sporu o summit NATO jde?
  • Proč je spor s prezidentem Babišovi nepříjemný, ale nezbývá mu než ho vést?
  • Jak Motoristé ničí obsah slova „konzervatismus“?
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